BE: 82enne muore nuotando nel lago di Bienne

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un 82enne che nuotava nel lago di Bienne è morto ieri pomeriggio, poco prima delle 16.30. Stando a primi elementi dell’inchiesta è stato vittima di un problema medico.

L’anziano si è immerso in acqua dalla riva in territorio di Sutz-Lattrigen, riferisce oggi la procura regionale. È poi stato notato in difficoltà da alcune persone presenti, che lo hanno tratto sulla terraferma e hanno avviato la rianimazione. Malgrado le misure di salvataggio prodigate anche dai poliziotti e quindi dai soccorritori accorsi l’uomo è morto sul posto.