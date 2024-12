Bce sotto i riflettori nella settimana in cui si muove anche la BNS

Keystone-SDA

Il direttivo della Banca centrale europea, con la conseguente decisione sui tassi, in probabile calo di 25 punti base, è l'evento centrale della prossima settimana sui mercati finanziari europei.

(Keystone-ATS) L’appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre e precede di sei giorni l’analoga decisione della Federal Reserve. In arrivo anche l’inflazione tedesca in seconda lettura e quella Usa.

Gli occhi poi restano puntati sulla Francia, alle prese con la crisi di governo più difficile dal 1962, con la mancata approvazione della legge di bilancio per il 2025. In realtà l’unico dato diffuso da Parigi sarà l’inflazione di novembre in seconda lettura prevista per venerdì 13 dicembre.

Giovedì, prima della decisione della Bce, arriverà quella della Banca nazionale svizzera (BNS): è atteso un taglio del tasso guida di 25 punti base, allo 0,75%.