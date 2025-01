Bbc: Abramovich ha evaso tasse con la sua flotta di yacht

Keystone-SDA

Il miliardario russo Roman Abramovich, a lungo patron del Chelsea fino alla vendita del club inglese, è stato accusato di aver evaso milioni di euro in tasse tramite la sua flotta di lussuosi yacht in diversi Paesi europei.

(Keystone-ATS) E’ quanto emerge da una vasta inchiesta giornalistica condotta dalla Bbc in collaborazione col Bureau of Investigative Journalism e resa possibile dopo la fuga di informazioni provenienti dal fornitore di servizi finanziari MeritServus, con sede a Cipro.

Grazie a una serie di compagnie offshore l’oligarca, che vive tra la Russia e Israele dopo le sanzioni imposte dal Regno Unito nel marzo 2022 per il suo legame con il presidente Vladimir Putin e l’inizio della guerra in Ucraina, avrebbe aggirato il fisco di alcuni Stati non pagandone l’Iva sull’acquisto e la gestione dei suoi cinque yacht: risultavano infatti noleggiati a clienti per scopi commerciali. I documenti di un periodo compreso tra il 2005 e il 2012 hanno mostrato come le imbarcazioni siano state affittate a un’azienda di Cipro chiamata Blue Ocean Yacht Management, che le ha poi noleggiate ad alcune società nelle Isole Vergini britanniche in apparenza indipendenti, ma in realtà tutte controllate da Abramovich.

In un comunicato, gli avvocati del miliardario hanno affermato di aver “sempre ottenuto una consulenza legale e fiscale professionale da parte di esperti indipendenti” e di aver “agito in conformità” con essa.