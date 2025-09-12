La televisione svizzera per l’Italia

Bauhaus si espande in Svizzera, dopo Losone ecco altro negozio

Bauhaus si espande ulteriormente in Svizzera: dopo l'inaugurazione in agosto di una filiale a Losone, la catena tedesca di negozi di articoli per la casa e il giardino ha aperto il suo settimo punto vendita elvetico a Pfungen (ZH), vicino a Winterthur.

(Keystone-ATS) La società ha rilevato le strutture che erano in precedenza occupate da Migros Do it + Garden, informa l’azienda in un comunicato odierno. Tutti i dipendenti hanno accettato il passaggio presso il nuovo datore di lavoro: in tal modo vengono mantenuti gli impieghi nonché la continuità nella vendita e nel servizio, viene sottolineato.

Quasi 20 anni or sono, nel 2006, Bauhaus ha aperto il suo primo centro specializzato elvetico a Niederwangen (BE). Sono seguiti i punti vendita di Schlieren (ZH) e Mels (SG), poi nel 2015 a Matran (FR) – primo in Romandia – e nel 2020 a Oftringen (AG). Losone fa parte della storia recente.

“Come azienda elvetica, siamo orgogliosi del nostro radicamento locale”, afferma Christoph Theler, Ceo di Bauhaus Svizzera, citato nella nota. “L’assortimento adattato alle esigenze regionali dei fornitori svizzeri, i collaboratori provenienti dalla regione, l’assunzione di sponsorizzazioni locali e la copertura in tre lingue nazionali contraddistinguono la nostra vicinanza alla clientela e alle regioni”. Sulla base delle esperienze maturate finora, l’obiettivo dichiarato dell’impresa è quello di continuare a crescere nei prossimi anni.

Fondato in Germania nel 1960, il gruppo Bauhaus è presente in 19 paesi europei con oltre 290 negozi. Gestisce inoltre anche la vendita online. In Svizzera la società impiega circa 700 persone.

