Basilea: capriolo fa ammattire polizia in centro città

Keystone-SDA

Un capriolo ha tenuto a lungo in scacco la polizia venerdì mattina nel centro di Basilea. L'animale ha attraversato più volte una strada molto frequentata prima di venire catturato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per più di due ore e mezza, indicano oggi su Facebook le forze dell’ordine cantonali, si è cercato senza successo di acciuffare l’ungulato, un esemplare maschio, con coperte e reti. Alla fine, un guardacaccia è riuscito ad addormentare il capriolo, esausto, in un cortile.

L’animale, leggermente ferito alla testa, ha poi ricevuto cure veterinarie ed è stato rimesso in piedi al parco zoologico Lange Erlen. Non è chiaro da dove provenisse il protagonista della scorribanda, né come sia finito nel bel mezzo del centro di una grande città.