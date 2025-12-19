Basilea: bambina di cinque anni abusata sessualmente in toilette

Keystone-SDA

Un uomo di circa 25 anni ha aggredito sessualmente ieri verso mezzogiorno una bambina di cinque anni in una toilette di Basilea.

(Keystone-ATS) L’autore del reato – un africano, secondo la polizia – aveva precedentemente aggredito e ferito una donna di 69 anni che era con la bambina. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime informazioni della polizia criminale di Basilea Città, l’autore ha trascinato la fanciulla nelle toilette del parco giochi di Oekolampadmatte e lì ha compiuto un atto sessuale, come riportato in un comunicato diramato ieri sera dalle autorità giudiziarie.

Quando la porta della toilette si è aperta, l’uomo, alto circa 1,80 metri e vestito completamente di nero, è fuggito a piedi e di lui si sono perse le tracce. La polizia è ora alla ricerca di testimoni.