Basilea: ampia retrospettiva di Helen Frankenthaler al Kunstmuseum

Keystone-SDA

Il Kunstmuseum di Basilea presenta la più ampia retrospettiva mai realizzata in Europa dedicata alla pittrice americana Helen Frankenthaler (1928-2011). Uno dei momenti salienti è il confronto tra i suoi dipinti e le opere che l'hanno ispirata.

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(Keystone-ATS) Fra queste c’è un dipinto di Piet Mondrian che Frankenthaler ha scoperto durante una visita al Kunstmuseum di Basilea nel 1974, rimanendone colpita. Ha quindi reinterpretato il quadro di Mondrian nella pittura a campi di colore, anche nota con il termine inglese di color field. L’originale è esposto accanto all’opera della pittrice newyorkese.

La mostra a Basilea presenta diversi accostamenti di questo tipo: vicino a un dipinto di ninfee di Claude Monet è appesa un’opera di Frankenthaler, che ne riprende lo stile espressionista astratto.

Ispirazione nei viaggi

Durante i suoi numerosi viaggi in Europa, Frankenthaler ha tratto ispirazione dai grandi nomi delle epoche più disparate e dalle loro tonalità cromatiche peculiari, tra cui Gustave Courbet, il Tiziano, Marie Laurencin e la pittura su fondo d’oro.

Nei suoi primi viaggi, Frankenthaler non disponeva né di una macchina fotografica né di cataloghi a colori. Per memorizzare i modelli di riferimento, doveva accontentarsi di appunti scritti a mano su guide di mostre prive di immagini.

“Se dovessi descriverla (Helen Frankenthaler, ndr.) con una sola parola, sarebbe: divertimento”, ha affermato Lise Motherwell davanti ai media. La figlia adottiva di Frankenthaler, in visita a Basilea per l’occasione, ha raccontato i suoi ricordi d’infanzia dell’artista, che era piena di gioia di vivere. Spera che la mostra possa essere fonte d’ispirazione anche per i giovani di oggi.

“Piccolo terremoto nella pratica artistica”

A Basilea si possono ammirare oltre cinquanta opere realizzate nell’arco di sei decenni. Fra di esse ci sono anche dipinti realizzati con la tecnica del “soak-stain”, nota in italiano come “imbibizione a macchia”, dei primi anni ’50. Con essa, Frankenthaler, all’età di 23 anni, scatenò una “piccola rivoluzione o un terremoto nella pratica artistica”, ha affermato la curatrice Anita Haldemann.

La giovane artista versava colori a olio e, in seguito, colori acrilici su tele non preparate. Nel farlo, non lavorava accanto al quadro, ma direttamente su di esso: con spugne, pennelli e un impegno fisico totale, manipolava le tele e giocava con l’effetto dei colori.

L’impulso per la mostra è venuto nel 2024 da una donazione della Helen Frankenthaler Foundation, ha spiegato la direttrice del museo Elena Filipovic. L’opera “Riverhead” (1963) è così arrivata a Basilea, colmando una lacuna nella collezione di arte americana. Al contempo, ha dato il via all’esposizione dedicata all’opera di Frankenthaler, che sarà visibile da sabato fino al 23 agosto.