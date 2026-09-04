Bartiromo cacciata da Fox per aver fatto la spia a Trump

Keystone-SDA

Condividi

La Fox caccia Maria Bartiromo "con effetto immediato" per aver fatto la spia alla Casa Bianca e Donald Trump non ci sta.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Non posso credere che non sarà più su Fox News/Business”, ha scritto il presidente su Truth Social dopo l’improvvisa uscita dal network di Rupert Murdoch di una delle sue giornaliste preferite. “È una guerriera, una vera professionista”, ha aggiunto, avvertendo che i moltissimi fan della giornalista “non saranno felici”.

Dietro il divorzio, dopo oltre dodici anni nei ruoli paga della Fox, ci sarebbe proprio il rapporto privilegiato di Maria con la Casa Bianca. Secondo Status, la testata online di Oliver Darcy, Bartiromo sarebbe stata licenziata dopo aver rivelato all’amministrazione Trump indicazioni editoriali interne di Fox che invitavano i conduttori a non rilanciare affermazioni non suffragate da prove fatte dal presidente in un discorso di luglio sul voto del 2020.

Puck ha aggiunto un altro tassello: dopo che un dirigente di Fox Business aveva bloccato un servizio che Bartiromo voleva dedicare a teorie complottiste su Cina ed elezioni 2020, lei avrebbe fatto uno screenshot delle indicazioni ricevute e lo avrebbe inviato ad alti funzionari della Casa Bianca. Fox sarebbe venuta a conoscenza dell’episodio e lo avrebbe considerato motivo di licenziamento.

Il network non ha confermato questa ricostruzione, limitandosi a definire l’uscita una “business decision”, ma è chiaro che Bartirono non se ne è andata di sua scelta. Il divorzio con uno dei suoi volti di punta ricorda quello di Tucker Carlson, allontanato senza preavviso nel 2023 pochi giorni dopo l’accordo da 787,5 milioni di dollari con Dominion Voting Systems per le false accuse sui brogli elettorali del 2020. Anche Maria era stata una figura centrale in quella vicenda e il suo nome compare inoltre nel contenzioso ancora aperto con Smartmatic.

Ora a Washington circola già il suo nome. L’uscita da Fox, arrivata mentre la Casa Bianca cerca un successore di Karoline Leavitt come portavoce, ha alimentato l’ipotesi che potrebbe essere Bartiromo a prendere il suo posto. “Non credo”, ha risposto il vicepresidente JD Vance senza chiudere completamente la porta alle illazioni.

Newyorkese di origini siciliane e campane (i nonni materni partirono da Agrigento, quelli paterni da Nocera Inferiore), ha ottenuto l’anno scorso la cittadinanza italiana. Già star di CNBC e prima giornalista a trasmettere dal floor di Wall Street, la 58enne Bartiromo è diventata negli ultimi anni una delle voci tv più vicine a Trump.