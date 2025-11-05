Barry Callebaut chiude esercizio 2024/25 positivo

Keystone-SDA

Barry Callebaut ha visto il suo fatturato progredire nell'esercizio 2024/25 (chiuso a fine agosto), malgrado un calo dei volumi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il giro d’affari è salito del 42,4% a 14,79 miliardi di franchi, un dato spinto da un aumento dei prezzi, si legge in un comunicato odierno del gigante del cioccolato.

In termini di volumi si è però registrato una contrazione del 6,8% a 2,13 milioni di tonnellate.

A livello operativo l’Ebit è progredito del 42,4% a 635,1 milioni, mentre l’utile netto è sceso dell’1,3% a 188,4 milioni. Senza effetti di cambio, vi sarebbe stato un incremento del 7,2%.

Il dividendo per gli azionisti è proposto a 29,0 franchi per titolo.

I dati presentati oggi corrispondono alle proiezioni degli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.

L’azienda prevede ora un ritorno alla crescita, con un primo semestre sotto pressione e un secondo semestre più sereno.