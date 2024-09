Barometro KOF segnala timida ripresa per l’economia svizzera

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La congiuntura svizzera si conferma in modalità di timida ripresa: è il giudizio degli esperti del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), stilato sulla base del loro barometro.

In settembre l’indicatore si è attestato a 105,5 punti, 0,5 punti in più del dato (rivisto) di agosto, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Il parametro è nuovamente salito leggermente, come già aveva fatto il mese prima, ed è superiore alla media pluriennale, che è di 100.

Sono migliorate soprattutto le prospettive relative al settore manifatturiero e, in modo un po’ meno evidente, quelle per i servizi finanziari e assicurativi, le costruzioni, nonché gli altri servizi. Nel settore alberghiero e della ristorazione i segnali sono pressoché invariati. La domanda dei consumatori si è pure mossa poco, mentre in calo appare la componente estera.

In seguito alla crisi del coronavirus e ai relativi confinamenti il barometro si era contratto nel maggio 2020 al minimo storico di 49,6 punti, per poi risalire sino a un record di 143,7 punti nel maggio 2021 e in seguito calare sensibilmente. Nello scorso mese di gennaio era tornato sopra il valore di 100 per la prima volta dal marzo 2023: da allora si è mantenuto sopra tale soglia, senza però mai allontanarsene troppo.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus: è pure in programma oggi). Le tre cose sono distinte.