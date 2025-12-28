Bardot: il guardaroba libero e sensuale di BB

Keystone-SDA

Libera dalle rigide convenzioni estetiche e distante più che mai dalle dive impomatate degli anni Cinquanta e Sessanta, Brigitte Bardot ha indubbiamente cambiato le regole dello stile di un'epoca

(Keystone-ATS) Il suo modo di vestire e il suo guardaroba quotidiano hanno contribuito a creare un nuovo immaginario femminile, intriso di libertà e sensualità.

A B.B., scomparsa oggi a 91 anni nella sua villa sulle colline tra Cannes e Saint Tropez, dobbiamo la creazione di un guardaroba tanto essenziale quanto iconico, svelto, audace e sensuale. Capi e accessori che si allontanavano dalle creazioni importanti degli atelier dell’haute couture parigina dell’epoca, e che l’attrice, nata a Parigi nel 1939, amava indossare fuori dal set, nella vita quotidiana.

Parliamo di pezzi divenuti iconici non solo dello stile alla Bardot, ma del gusto di vestire chic alla francese: magliette a righe marinière, pantaloni capri lunghi fino al polpaccio, gonne a ruota e abitini prendisole a fiorellini, in pizzo o in lino leggero. E come non citare le magliette con lo scollo alla Bardot, ovvero con le spalle nude. Un modello talmente iconico, amato e indossato sia ieri che oggi, da essersi aggiudicate il suo nome.

Tra i pezzi più amati da B.B. merita un posto d’onore il bikini, che nel 2026 compirà 80 anni. Fu proprio lei, negli anni Cinquanta, a contribuire al boom del costume a due pezzi, facendosi fotografare sulle spiagge della Costa Azzurra poco dopo l’uscita del suo primo film di successo “E Dio creò la donna” (1956), diretta dal marito Roger Vadim, sposato appena diciottenne.

A lei dobbiamo anche il piacere e il gusto di giocare con gli accessori nella moda. Come l’idea di uscire per le strade con una fascia in testa a tenere i capelli, usare la borsa di paglia per andare in spiaggia (e non al mercato a fare la spesa come usava negli anni Cinquanta) o camminare per le strade delle città con le ballerine ai piedi. Fu proprio B.B. infatti che chiese alla storica azienda parigina di calzature Repetto di trasformare in scarpe da passeggio un modello di calzature da ballo molto leggere, creato per le danzatrici francesi.

Nonostante questo, tra le sue abitudini preferite vi era quella di passeggiare a piedi nudi per le strade di Saint Tropez. E proprio questo suo lifestyle ha contribuito a trasformare quel piccolo villaggio di pescatori nel sud della Francia nella meta delle vacanze chic che tutti conosciamo.

Ancora oggi, infine, sono copiatissimi il suo make-up, con trucco nero deciso per gli occhi, e il taglio di capelli, portati biondissimi e con la frangia ‘a tendina’ (molto richiesta nei saloni di bellezza e nei servizi fotografici di moda). Il suo stile era amato proprio perchè usato nella vita di tutti i giorni, fuori dal grande schermo. Anche se lei stessa ha raccontato di aver indossato i suoi veri abiti anche sul set di alcuni degli oltre 50 film in cui ha recitato, diretta da registi come Louis Malle e Jean-Luc Godard.

Nel 1974 si era ritirata dalla scena pubblica e trasferita nella sua villa nel sud della Francia, ma sapeva di essere stata rivoluzionaria nella moda. I suoi segreti di stile li ha raccontati lei stessa nelle pagine del libro ”Io, Brigitte Bardot”, a cura di Henry-Jean Servat, uscito nel 2016 per Mondadori. “Sono stata me stessa, tutto qui. – scriveva – Io, autentica, a modo mio!”.