Bardella contro Mbappé, “lezioni di morale di milionari”

(Keystone-ATS) Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National (RN), l’estrema destra favorita alle legislative in Francia, ha risposto a Kylian Mbappé, che due giorni fa aveva – sulla scia del compagno di squadra Marcus Thuram – invitato a non votare per “le estreme”.

“Se lanciano appelli a votare contro le estreme – ha detto Bardella a CNews – non mi sento chiamato in causa. Ho molto rispetto e ammirazione per Thuram e Mbappé, ma bisogna rispettare il voto dei francesi. Quando uno è milionario e ha la fortuna di andare in giro con l’aereo privato, mi dà un po’ fastidio che poi dia lezioni a gente che guadagna 1’400 euro e non arriva alla fine del mese, che non ha la fortuna vivere in quartieri superprotetti. E’ un po’ un peccato e non sono sicuro che queste lezioni di morale vengano apprezzate”, ha concluso.