Bangladesh: studenti propongono premio Nobel Yunus a guida governo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli studenti del Bangladesh hanno proposto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus per guidare un governo ad interim dopo la destituzione del primo ministro e l’assunzione del comando da parte dell’esercito.

“Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale”, ha detto in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students Against Discrimination (SAD).

Il capo dell’esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha dichiarato in una trasmissione alla televisione di Stato che Sheikh Hasina si è dimessa da primo ministro e che l’esercito formerà un governo provvisorio.