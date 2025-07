Bangladesh: si schianta aereo militare su scuola, 20 morti

Keystone-SDA

È salito a 20 morti, tra cui il pilota e molti ragazzi, e 171 feriti il bilancio dello schianto su una scuola di Dacca di un caccia militare del Bangladesh, in volo di addestramento. È il più grave disastro aereo nel Paese da decenni.

(Keystone-ATS) Tra i feriti si contano per lo più alunni della Milestone School di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Una ventina sono in condizioni critiche, ha dichiarato all’Afp il dottor Mohammad Nasir Uddin, direttore dell’Istituto Nazionale per le Ustioni, dove molti dei feriti sono stati ricoverati.

L’aereo, un modello F-7 BGI di fabbricazione cinese, è decollato intorno alle 13.00 ora locale (le 09.00 in Svizzera) e si è schiantato poco dopo nel campus dell’istituto scolastico.

Il premier a interim Muhammad Yunus ha espresso “profondo dolore e rammarico” per l’incidente in un post su X. “La perdita subita dall’Aeronautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College, così come da altre persone colpite da questo incidente, è irreparabile”, ha affermato. “Questo è un momento di profondo dolore per la nazione”.