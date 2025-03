Banchetto funebre per Daniel Spoerri nel suo Giardino in Toscana

Avrebbe compiuto oggi 95 anni Daniel Spoerri, l'artista svizzero di origine romena scomparso il 6 novembre 2024 a Vienna. Le sue ceneri troveranno una sistemazione definitiva nel Giardino artistico da lui creato a Seggiano (Grosseto), sulle pendici del Monte Amiata.

(Keystone-ATS) In una nota la Fondazione il Giardino Hic Terminus Haeret, il parco di 17 ettari in cui sono esposte 115 opere di quasi 60 artisti diversi provenienti da tutto il mondo, ricorda il maestro del Nouveau Réalism e della Eat Art “con affetto e con profonda riconoscenza”.

“Il suo spirito speciale ancora ovunque attorno in questo spazio speciale, una metafora del Paradiso che è anche l’antica denominazione del luogo. Quello che Spoerri ha creato non è un museo all’aperto, l’arte vi viene oltrepassata, come ha notato Alain Jouffroy, qui si ‘abolisce ogni separazione fra il pensiero creatore e la vita quotidiana’”, scrive a fondazione.

Tra poco meno di un mese, il 21 aprile, ci sarà l’apertura stagionale del Giardino, che coincide come sempre con il lunedì di Pasqua. “In questo luogo speciale, specchio della sua anima e comprensione della sua opera, Spoerri ha deciso di riposare, ultima destinazione del percorso escatologico del Giardino, attraverso la natura più remota della Toscana”, si legge ancora nella nota.

Per questo l’apertura sarà occasione per rendere omaggio all’artista, nella Cappella dei crani. Le ceneri di Spoerri troveranno poi collocazione definitiva al Giardino il 21 giugno, per il solstizio d’estate, in occasione di un ‘banchetto funebre’.

Artista e ballerino

Spoerri è nato a Galaçti, in Romania, il 27 marzo 1930: il suo nome originario era Daniel Isaac Feinstein. Dopo la morte del padre in un campo di sterminio nazista, nel 1942 fuggì in Svizzera con la madre e si stabilì a Zurigo, dove fu adottato dallo zio Theophil Spoerri, rettore della locale università.

Dopo aver studiato danza nella città sulla Limmat e a Parigi, Spoerri fu primo ballerino allo Stadttheater di Berna e poi assistente di regia al Landestheater di Darmstadt (D). In seguito è stato attivo come artista a Parigi (dal 1959), scrittore ed editore e docente (1977-89) tra l’altro a Colonia (D), Monaco di Baviera (D), Salisburgo (A) e Vienna.

Assieme a Jean Tinguely, Spoerri figura tra i membri fondatori del gruppo artistico dei “Nouveaux Réalistes” (1960). Con i suoi “quadri-trappola” (“tableaux-piège”), grazie a cui ha acquisito fama internazionale, ha dato vita nel 1967 alla “Eat Art” (arte realizzata con materiali commestibili), con cui intendeva avviare una riflessione critica sui principi fondamentali della nutrizione, celebrare la ritualità del quotidiano e l’unicità intrinseca di ogni pasto. Dal 1968 al 1972 ha gestito a Düsseldorf (D) il Ristorante Spoerri.