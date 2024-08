Banche cercano più personale, annunci +8% in luglio

(Keystone-ATS) L’inversione di tendenza registrata dopo diversi mesi in giugno si è confermata anche in luglio: le banche svizzere cercano più personale, emerge da un’analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Complessivamente, il numero di annunci è aumentato dell’8% (a 811) nel settimo mese del 2024 rispetto al sesto, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia di stampa finanziaria Awp. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

Particolarmente significativa è la crescita – pari a un terzo – presso Raiffeisen, che ha 217 posizioni aperte, cui si aggiungono poi 80 posti di tirocinio. Banca Migros segna +25%, mentre Lombard Odier mette a referto +20%. Flessioni vengono per contro registrate da UBS, PostFinance e Julius Bär.