Banche cercano più personale, annunci +14% in luglio

Keystone-SDA

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Le banche svizzere cercano più personale, confermando con numeri peraltro ancora bassi una certa ripresa dopo i minimi di maggio: è quanto emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

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(Keystone-ATS) Complessivamente in luglio il numero di annunci è aumentato del 14% (a 586) rispetto a giugno, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia di stampa finanziaria Awp. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione. Maggiore dinamismo è stato mostrato in particolare da Raiffeisen (+24% a 206 annunci di lavoro), UBS (+27% a 61), Pictet (+53% a 26) e Banca Migros (+263% a 40).

Come noto ultimamente per i bancari in cerca di lavoro la situazione non è stata facile, anche sulla scia dell’acquisizione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS. In maggio il numero dei profili ricercati era sceso a 482: non era mai stato così basso. A titolo di confronto, tre anni or sono venivano offerte ancora oltre 1000 posizioni, di cui 239 presso UBS e 138 da CS.