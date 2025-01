Banche cercano meno personale

Keystone-SDA

Le banche svizzere stanno cercando molto meno personale: è quanto emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

(Keystone-ATS) Complessivamente il numero di annunci alla fine del 2024 si è attestato a 570, a fronte degli oltre 900 registrati nel dicembre 2023, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia Awp.

Il numero di offerte di lavoro presso UBS (tenendo conto anche di Credit Suisse) si è dimezzato. Numeri in netto calo vengono comunque mostrati pure da PostFinance, Banca cantonale di Zurigo (ZKB) e Julius Bär.

Nel confronto fra dicembre e novembre si assiste a una contrazione del 3% degli annunci: si tratta della quinta flessione mensile consecutiva. In questo ambito però UBS appare in crescita: era presente con circa 160 offerte, il 15% in più di novembre e numero più alto dalla scorsa estate.

Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione e non si è tenuto conto di posti di apprendistato e di stage.