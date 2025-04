Banche cantonali: profitti in lieve calo nel 2024

Keystone-SDA

Profitti in lieve calo nel 2024 per le banche cantonali: i 24 istituti hanno realizzato complessivamente un utile di 4,2 miliardi di franchi, il 3% in meno dell'anno prima, che era stato un esercizio record.

(Keystone-ATS) I ricavi sono scesi dell’1% a 11,7 miliardi, indica in un comunicato odierno l’Associazione delle banche cantonali svizzere (VSKB nella sua sigla in tedesco). Sul risultato ha pesato la contrazione degli introiti nel settore degli interessi, dopo che la Banca nazionale svizzera (BNS) nel corso dell’anno ha ridotto a tappe successive il suo tasso guida. La somma di bilancio complessiva si è attestata a fine dicembre a 812 miliardi di franchi, vale a dire il 4% in più di dodici mesi prima.

In origine ciascuno dei 26 cantoni (o in parte semi-cantoni, come erano chiamati nella precedente costituzione) aveva una propria banca cantonale. Negli anni 90 però due società – quelle di Soletta e di Appenzello Esterno – si sono viste costrette a chiudere per problemi finanziari. Oggi i 24 istituti hanno una rete di 580 succursali e un organico di 20’000 dipendenti. Da parte sua la VSKB è stata fondata nel 1907 e ha sede a Basilea.