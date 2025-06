Banca WIR ha un nuovo presidente del Cda

Keystone-SDA

Banca WIR ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione (Cda): si tratta di Germann Wiggli, che succede a Marc Reimann, che lascia per raggiunto limite del mandato.

(Keystone-ATS) Wiggli fa parte del Cda dal 2019 e in precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso la società, tra cui quella di Ceo dal 2006 al 2019, ricorda l’istituto con sede a Basilea e presente anche a Lugano. È stato eletto dall’assemblea generale, che si è svolta sotto forma di voto per corrispondenza elettronico.

“Attualmente sono richiesti sia stabilità che forza innovativa”, commenta Wiggli, citato nella nota. “La Banca WIR è ben posizionata per creare valore aggiunto a lungo termine per i suoi clienti, anche in un contesto difficile”.

Basandosi sui risultati record dell’anno precedente l’assemblea generale della cooperativa fondata nel 1934 ha approvato un aumento del dividendo del 2,3%, portandolo a 11 franchi per titolo.