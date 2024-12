Banca nazionale su Credit Suisse, “importante rafforzare normative”

Keystone-SDA

È importante trarre i giusti insegnamenti dall'esperienza della crisi di Credit Suisse e rafforzare la regolamentazione in Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) È la prima reazione a caldo della Banca nazionale svizzera (BNS) dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul tracollo dell’istituto zurighese.

Il documento sarà analizzato in dettaglio, ha indicato la BNS all’agenzia Awp. Nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria 2024 la banca centrale aveva peraltro già sottolineato la necessità di intervenire nei settori dei requisiti patrimoniali e di liquidità.

La BNS partecipa inoltre alla discussioni riguardo ai necessari adeguamenti normativi per far far fronte alle crisi bancarie. Si tratta di intervenire a livello nazionale e internazionale, viene precisato.