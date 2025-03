Banca Cler: una donna presidente di un Cda a maggioranza femminile

Banca Cler ha una nuova presidente del consiglio di amministrazione (Cda).

(Keystone-ATS) Si tratta di Regula Berger, che dal primo marzo è Ceo della Basler Kantonalbank (BKB), la banca cantonale di Basilea Città, che è la casa madre dell’istituto. La dirigente è stata eletta ieri dall’assemblea generale della società.

“È una delle poche donne a capo di una banca svizzera”, sottolinea l’impresa un tempo conosciuta come Banca Coop in un comunicato odierno, che mette in risalto anche la quota femminile nel Cda, pari al 57%, “valore ben al di sopra della media svizzera”.

La 42enne con studi in giurisprudenza ed economia a Berna succede a Basil Heeb, che a sua volta era numero uno della BKB e che già lo scorso anno aveva annunciato le sue dimissioni. La neopresidente è membro del Cda di Banca Cler dal 2019. Grazie al suo vasto know-how e al suo elevato livello di competenza continuerà a promuovere il posizionamento dell’azienda, incrementandone il grado di notorietà sul mercato elvetico, si dice convinta la società.

“Con la sua rete di succursali su tutto il territorio svizzero e la sua offerta di neo-banking Zak, Banca Cler dispone di un modello aziendale unico, esattamente in linea con le odierne esigenze della clientela”, afferma Berger, citata nella nota. “Mi sta molto a cuore continuare a sviluppare, insieme con la direzione generale, questo connubio tra banca tradizionale e offerta digitale, come parte della strategia di crescita”.

Cler (il termine è romancio: significa chiaro, semplice) è stata fondata nel 1927 dall’Unione Svizzera delle Cooperative di Consumo (l’attuale Coop) e dall’Unione sindacale svizzera, con il nome di Banca Centrale Cooperativa. Oggi è una realtà con 32 succursali – tre delle quali in Ticino (Bellinzona, Lugano e Locarno) e una nei Grigioni (Coira) – dal 2018 interamente controllata dalla BKB.