Banca Cantonale Grigione denunciata per centinaia di milioni

Keystone-SDA

Denuncia da centinaia di milioni di franchi contro la Banca Cantonale Grigione la sua controllata BZ Bank e di attuali ed ex dirigenti della seconda. Lo indica la Banca Cantonale in un comunicato odierno.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le informazioni disponibili la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto d’investimento gestito da BZ Bank. Il denunciante accusa gli istituti bancari di non aver adempiuto ai loro obblighi.

Questi ultimi dichiarano però di considerare le accuse ingiustificate e respingono ogni richiesta. Annunciano inoltre che si difenderanno di conseguenza. La denuncia è stata depositata come richiesta di conciliazione presso l’Ufficio di mediazione del distretto di Höfe (SZ), si legge nella nota.

Il precedente proprietario della BZ Bank Martin Ebner aveva venduto nel 2022 l’istituto alla Banca Cantonale Grigione, che ne è divenuta unica proprietaria a inizio 2025.

Ebner aveva creato la banca nel 1985, facendone il fulcro delle sue attività di investitore. In particolare si era specializzato nella consulenza di clienti privati, professionali e istituzionali nei settori degli investimenti azionari e delle partecipazioni.