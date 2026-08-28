Banca cantonale di Zurigo ancora in espansione

Keystone-SDA

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Profitti ancora in aumento nel primo semestre per la Banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB).

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(Keystone-ATS) Il terzo istituto finanziario del paese per somma di bilancio (dopo UBS e le cooperative Raiffeisen, prese nel loro insieme) ha realizzato un utile di 679 milioni di franchi, il 2% in più dello stesso periodo dell’anno prima.

I ricavi sono saliti del 6% a 1,7 miliardi, mentre la somma di bilancio è progredita del 2% a 211 miliardi, emerge dalle informazioni diffuse oggi dalla società. I patrimoni amministrati si sono attestati a 611 miliardi a fine giugno, a fronte dei 579 miliardi di sei mesi prima (+6%), con afflussi netti per 5,9 miliardi (+1%).

“Abbiamo conseguito un risultato semestrale molto soddisfacente, che riflette la nostra solida performance operativa complessiva in tutti i settori, nonché la nostra forte posizione di mercato nell’area economica di Zurigo e oltre”, afferma il CEO Urs Baumann, citato in un comunicato. “Il successo della nostra strategia di crescita nei settori della clientela privata e aziendale, nonché nel private banking e nell’asset management, si manifesta anche nel fatto che, in un contesto di mercato altamente competitivo, continuiamo ad attrarre nuovi clienti e registriamo un afflusso netto di nuovi capitali su ampia base”, aggiunge il 59enne con studi a San Gallo e Chicago.

Fondata nel 1870 sulla base della costituzione cantonale del 1869, la ZKB è nata con l’obiettivo di fornire crediti a condizioni favorevoli per contadini e artigiani. L’istituto è un ente di diritto pubblico e gode della garanzia statale del cantone; nel 2013 è stato definito di importanza sistemica dalla Banca nazionale svizzera. Oggi gestisce una rete di 51 succursali con un organico di 5900 posti a tempo pieno. È considerata dalla Confederazione una banca di rilevanza sistemica (insieme a UBS, Raiffeisen e PostFinance).