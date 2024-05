Baloise, sbarca investitore attivista Cevian

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Cevian Capital acquisisce una partecipazione significativa in Baloise: il colosso svedese dell’investimento attivo detiene oltre il 3% del gruppo assicurativo renano, emerge da una comunicazione borsistica obbligatoria diffusa ieri.

L’interesse di Cevian per la società elvetica è un tema dallo scorso autunno. Un articolo di Finanz und Wirtschaft, che faceva riferimento a fonti ben informate, affermava che l’impresa era in trattativa con la dirigenza di Baloise.

All’epoca presso la compagnia assicurativa era ancora in vigore una restrizione del 2% dei diritti di registrazione e di voto. In occasione dell’assemblea generale svoltasi lo scorso aprile il gestore patrimoniale zCapital ha però proposto la cancellazione di questa norma e a sorpresa gli azionisti hanno votato a favore del cambiamento, togliendo così la limitazione dei diritti di voto.

Il fatto che dopo questa decisione Baloise fosse destinata a diventare un punto di riferimento per gli investitori attivisti – cioè quelli che non sono meramente interessati a parcheggiare il denaro, bensì che cercano di ottenere una certa influenza sulla dirigenza di una società, per poi apportare cambiamenti – è stato subito oggetto di dibattito sul mercato. L’ex partner di Cevian e cofondatore di Active Value Partners Jens Tischendorf, ad esempio, ha dichiarato a Bloomberg che la decisione degli azionisti aumenterà sicuramente la pressione sul consiglio di amministrazione e sul management.

Non è mancata la reazione della borsa alle novità odierne: nella prima ora di contrattazioni il titolo Baloise è arrivato a guadagnare il 7%.

Fondata nel 1863 come compagnia di assicurazioni contro gli incendi (sulla scia, come per altre realtà del settore, del famoso rogo di Glarona del 1861), la società Bâloise – la ragione sociale della holding conserva l’accento circonflesso – ha oggi circa 8000 dipendenti ed è attiva a livello europeo: ha infatti filiali in Germania, in Belgio e in Lussemburgo.