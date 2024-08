Bally passa in mani americane, nuovo proprietario è Regent LP

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il tradizionale marchio svizzero Bally ha trovato un nuovo proprietario: come già anticipato nei giorni scorsi dai media ticinesi è stato rilevato da Regent LP, società d’investimento californiana.

L’annuncio ufficiale è stato dato ieri dalla stessa azienda con sede a Beverly Hills e dal precedente proprietario JAB Holding, entità appartenente alla famiglia miliardaria tedesca Reimann. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto.

Il portafoglio di Regent comprende società di media come Federal Times e marchi come Club Monaco, Escada e La Senza. “Bally è uno dei grandi marchi di lusso tradizionali del mondo”, afferma il fondatore e Ceo di Regent Michael Reinstein in un comunicato congiunto. Secondo l’amministratore delegato di JAB Joachim Creus negli ultimi anni Bally ha subito un “significativo sviluppo operativo e creativo”.

Bally è stata fondata nel 1851 da Carl Franz Bally e ha sede a Caslano (TI). Impiega circa 1400 persone in tutto il mondo. I prodotti comprendono scarpe, borse, accessori e abbigliamento. Nel 2018 JAB Holding voleva vendere l’impresa alla società di investimento cinese Shandong Ruyi, ma alla fine l’affare non si era concretizzato.