BAK: “crescita modesta per la Svizzera, ripresa slitta al 2027”

Keystone-SDA

Il quadro congiunturale rimane modesto in Svizzera: secondo le nuove previsioni dell'istituto BAK Economics il 2026 si chiuderà con una progressione del prodotto interno lordo (Pil), depurata dagli eventi sportivi, ferma allo 0,9%.

(Keystone-ATS) Una ripresa più solida, con un +1,5%, è attesa solo per il 2027.

L’espansione economica non sarà peraltro uniforme, mettono in guardia gli esperti renani. A trainare la crescita saranno principalmente l’industria farmaceutica, con previsioni di +5% nel 2026 e addirittura +7% nel 2027, e il settore delle costruzioni, che quest’anno dovrebbe progredire del 2% grazie a un portafoglio di ordini ben carico. Ma diversi comparti manifatturieri rimarranno in difficoltà: per il ramo metalmeccanico e quello metallurgico BAK prevede tassi negativi per i prossimi due anni.

Tutte queste proiezioni sono comunque soggette a un’enorme incertezza dovuta alla politica commerciale degli Stati Uniti. Gli economisti di BAK sottolineano che il comportamento definito disruptivo e imprevedibile del presidente Donald Trump rappresenta un rischio costante. Sebbene per ora siano stati scongiurati nuovi dazi elevati il problema degli squilibri commerciali persiste, lasciando la porta aperta a future offensive tariffarie.