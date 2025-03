Bagno di sangue nell’attacco al treno in Pakistan

Keystone-SDA

Si è concluso il drammatico braccio di ferro sulle montagne nell'ovest del Pakistan, dove ieri terroristi separatisti del Belucistan hanno assaltato un treno e preso in ostaggio centinaia di passeggeri.

(Keystone-ATS) Nelle ultime ore un blitz delle forze speciali pachistane ha portato alla liberazione di tutti i passeggeri, ma si è risolto in un bagno di sangue.

Funzionari della sicurezza hanno detto che 33 miliziani e 21 ostaggi sono stati uccisi, dopo che i militari hanno fatto scattare l’operazione per riprendere il controllo. Gli sforzi sono stati ostacolati dalla scarsa accessibilità del territorio, che ha reso difficili le comunicazioni e lo svolgersi dell’azione.

Secondo diverse fonti, i membri dell’Esercito di liberazione del Belucistan (BLA), che da decenni rivendica l’indipendenza della grande provincia che confina con l’Iran, avevano piazzato cariche esplosive accanto agli ostaggi. In precedenza, Jeeyand Baloch, portavoce del BLA, aveva annunciato l’uccisione a sangue freddo di alcuni ostaggi, soprattutto militari fuori servizio che figuravano tra i passeggeri, e minacciato l’uccisione di altri, se alla scadenza di un ultimatum di 48 ore Islamabad non avesse accettato uno scambio di prigionieri.

“Questi terroristi erano in contatto tramite telefono satellitare con i loro sostenitori e i loro mandanti in Afghanistan durante l’operazione”, ha detto il portavoce dell’esercito pachistano, il generale Ahmed Sharif Chaudhry: “Avete visto che circa 100 passeggeri sono stati tratti in salvo già ieri sera e anche oggi un gran numero di passeggeri è stato liberato”.

L’attacco è stato compiuto in una remota e isolata zona di montagna, nella valle di Bolan. Al passaggio del Jafar Express partito da Quetta, capoluogo del Belucistan, e diretto a nord a Peshawar, è scattato l’agguato: i miliziani del BLA hanno aperto il fuoco, costringendo il treno a fermarsi, uccidendo i militari a bordo e ferendo il macchinista. Il treno stava viaggiando attraverso le principali città, tra cui Sukkur, nella provincia di Sindh, e Lahore e Rawalpindi nel Punjab, prima della sua destinazione finale, un viaggio di circa 1’600 chilometri con più di 30 fermate.

Il BLA, che combatte per un Belucistan indipendente, prende di mira frequentemente le forze di sicurezza e i civili del Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan, che accusa di sfruttare le risorse del territorio senza alcun vantaggio per la popolazione locale.