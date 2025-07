Aziende hanno meno bisogno di lavoratori, dice Swissstaffing

Keystone-SDA

I prestatori di personale tracciano un bilancio negativo della prima parte dell'anno: sulla scia del raffreddamento congiunturale la richiesta di manodopera è calata.

(Keystone-ATS) Concretamente nel primo semestre le ore prestate dai lavoratori temporanei sono scese dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il mercato delle assunzioni a tempo indeterminato ha subito un crollo del 22,8%, ha indicato oggi Swissstaffing, associazione delle agenzie di reclutamento.

“Il mercato sta attraversando la più forte fase di consolidamento degli ultimi decenni”, afferma Oliver Rechsteiner, Ceo dell’impresa Universal-Job, citato in un comunicato. “Le aziende acquisitrici sono sempre più caute e selettive: in molti casi è possibile convincerle solo con profili di alto livello”.

L’economia svizzera cresce a un ritmo più lento rispetto alla media di lungo periodo e il settore delle esportazioni è particolarmente penalizzato: la politica dei dazi adottata dal presidente statunitense Donald Trump compromette le prospettive di crescita. Pertanto le società orientate all’export frenano sia sul fronte degli investimenti che su quello delle nuove assunzioni. Con una quota di mercato di circa il 28%, il comparto del lavoro temporaneo dipende fortemente dallo sviluppo di questo settore, sottolinea Swissstaffing.

Secondo l’organizzazione la difficile fase congiunturale impone ai prestatori di personale di adottare soluzioni innovative. L’uso dell’intelligenza artificiale (IA), la semplificazione dei processi, nonché i nuovi approcci al reclutamento e alle vendite li dovrebbero aiutare a sopravvivere in un mercato in contrazione. “L’IA consente ai prestatori di personale di ripensare radicalmente i processi: ciò comporta vantaggi in termini di rapidità e qualità”, osserva Rechsteiner.

Lo sguardo al futuro rimane cauto. Le prospettive di crescita per l’anno in corso e per il 2026 sono state recentemente riviste al ribasso dalla Segreteria di Stato dell’economia: ciò significa che la tendenza al rallentamento probabilmente si protrarrà. Si può comunque prevedere un’intensificazione dell’attività edilizia, che con una quota del 21% è il secondo mercato di vendita più importante per il settore del lavoro temporaneo.