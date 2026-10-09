Axpo avvia costruzione di un impianto solare su terreno coltivato

Keystone-SDA

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Axpo ha iniziato la costruzione di un impianto solare su terreno coltivabile a Suhr, nel canton Argovia: l'obiettivo è dimostrare come l'uso agricolo e la produzione di elettricità possano coesistere sulla stessa superficie, ha indicato oggi il gruppo energetico.

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(Keystone-ATS) L’impianto avrà una potenza di 600 kilowatt di picco (kWp). Il progetto è realizzato insieme al canton Argovia e all’Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica (FiBL), con sede a Frick (AG). L’area sperimentale si estende su 2,8 ettari: 1,2 ettari saranno equipaggiati con moduli solari, che saranno installati a un’altezza di circa tre metri e potranno essere orientati a seconda della stagione. La superficie sottostante continuerà a essere utilizzata per l’agricoltura.

Il FiBL studierà come i moduli solari influenzano i raccolti, il bilancio idrico e la biodiversità. A tal fine i risultati saranno confrontati con quelli di un campo vicino privo di moduli solari. L’energia solare prodotta sarà acquistata interamente dal colosso lattiero-caseario Emmi, che la utilizzerà direttamente nel suo stabilimento di Suhr. Axpo si occuperà della costruzione e della gestione dell’impianto, mentre l’agricoltore che gestiva il campo continuerà a coltivare la superficie.