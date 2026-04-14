Axios, finiti i colloqui a Washington tra Israele e Libano

Keystone-SDA

Si sono conclusi dopo circa due ore i colloqui a Washington tra l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, e l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Nada Hamadeh Moawad con Marco Rubio. Lo riporta Axios.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo scoperto oggi che siamo dalla stessa parte dell’equazione: siamo entrambi uniti nel liberare il Libano da una forza occupante dominata dall’Iran chiamata Hezbollah”, ha dichiarato Yechiel Leiter.