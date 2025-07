Axenstrasse chiusa almeno fino a domani

Keystone-SDA

La Axenstrasse, la strada sulla sponda orientale del lago d'Uri tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ), chiusa ieri sera dopo essere stata bloccata e riaperta nel corso della giornata, resterà non transitabile almeno fino a domani a mezzogiorno.

(Keystone-ATS) Lo ha indicato oggi Alertswiss. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) intende effettuare una nuova valutazione domani.

Ieri una colata detritica aveva danneggiato alcune strutture dell’Axenstrasse nei pressi di Sisikon (UR) in località di Gumpisch: il sistema di monitoraggio, installato nel 2019, aveva fatto scattare automaticamente la chiusura della strada intorno alle 12.30. Riaperta poco dopo le 16.00, in seguito a una valutazione, era stata poi nuovamente bloccata in serata.