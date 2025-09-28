Avvistati droni nella notte vicino siti militari Danimarca

La televisione svizzera per l’Italia

Nella notte sono stati avvistati droni nei pressi di siti militari in Danimarca, lo riporta il sito della difesa danese.

(Keystone-ATS) “La Difesa conferma che durante la notte sono stati avvistati dei droni in diverse località militari” e “sono state dispiegate diverse risorse” riferisce il comunicato. L’emittente di servizio pubblico danese, DR, ha contattato il Dipartimento che non ha voluto rilasciare ulteriori commenti. Anche la notte precedente erano stati avvistati droni nei pressi di siti militari in Danimarca.

