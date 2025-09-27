La televisione svizzera per l’Italia

Avvistati droni in Danimarca, su più grande base militare

Keystone-SDA

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Posso confermare che c’è stato un episodio intorno alle 20:15 (di ieri) che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all’esterno e sopra la base aerea”, ha detto l’ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup.

Inoltre, ha affermato che la polizia non ha potuto rilasciare dichiarazioni sulla provenienza dei droni, aggiungendo: “Non li abbiamo abbattuti”.

