Avvicinamento Svizzera-Ue su politica estera e sicurezza

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis e l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Kaja Kallas hanno firmato questa sera a Zurigo una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.

1 minuto

(Keystone-ATS) È previsto un dialogo regolare. L’accordo non fa però parte del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in un comunicato.

Il capo del DFAE e il consigliere federale Martin Pfister, responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), hanno incontrato Kaja Kallas all’Università di Zurigo, dove 80 anni fa l’allora primo ministro britannico Winston Churchill lanciò un appello per un’Europa unita.