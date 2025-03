Avolta cresce ancora, il fatturato supera i 13 miliardi di franchi

La crescita del turismo globale continua a favorire Avolta, società nata nel 2023 dalla fusione fra Dufry, colosso basilese specializzato nel commercio esentasse (duty-free), e Autogrill, azienda italiana che opera nei servizi di ristorazione per i viaggiatori.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2024 i ricavi hanno raggiunto 13,5 miliardi di franchi, il 7% in più del 2023, ha indicato stamani il gruppo. Al netto degli effetti valutari l’incremento è stato ancora maggiore, pari al 9%. L’impresa ha continuato a beneficiare della forte domanda nel mercato dei viaggi, con un’accelerazione verso la fine dell’anno.

Le sinergie generate dall’acquisizione di Autogrill hanno avuto un effetto positivo sulla redditività: il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 12% a 1,3 miliardi, mentre l’utile netto è progredito di un quarto raggiungendo 386 milioni.

“Per due anni consecutivi abbiamo superato le nostre aspettative con una forte crescita organica, guidando la rivoluzione dell’esperienza di viaggio”, afferma il Ceo Xavier Rossinyol, citato in un comunicato. “Guardando al 2025, nonostante le incertezze globali e le sfide geopolitiche la nostra presenza diversificata in oltre 70 paesi ci dà fiducia nel raggiungimento dei nostri obiettivi a medio termine e nella generazione di valore per gli azionisti”, aggiunge il dirigente. Concretamente i vertici puntano a un incremento delle vendite del 9,5%, con un aumento organico del 6%.

Nel frattempo il dividendo sarà aumentato a 1 franco, cioè 30 centesimi in più di quanto elargito per l’esercizio precedente. La borsa ha reagito senza scomporsi alle novità odierne: nella prima ora di contrattazioni l’azione Avolta era in rialzo frazionale. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato l’8% e positiva è anche la performance sull’arco di 5 anni: +41%.

Fondata a Basilea nel 1865 con il nome di Weitnauer, la società è entrata come grossista sul mercato duty-free nel 1948. Dal 1953 è diventata anche un operatore al dettaglio, con l’apertura di un primo punto vendita a Parigi. Il gruppo ha assunto il nome Dufry nel 2003 e dal 2005 è stato quotato in borsa. La nuova ragione sociale Avolta è stata lanciata nell’ottobre 2023, dopo l’acquisizione di Autogrill. Oggi è una realtà attiva in 70 paesi, con un totale di 5100 negozi e punti di ristoro situati in aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, porti e navi da crociera, che entra in contatto ogni anno con 2,3 miliardi di clienti potendo fare leva su un organico di 77’000 dipendenti.