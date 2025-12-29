Avatar 3 domina il botteghino di Natale nel mondo, 760 milioni

Keystone-SDA

"Avatar - Fuoco e cenere" (Avatar: Fire and Ash) continua a dominare il botteghino a livello internazionale.

2 minuti

(Keystone-ATS) In due settimane, il terzo capitolo del franchise diretto da James Cameron ha fruttato alla Walt Disney Company quasi 218 milioni in Nord America e oltre 542 milioni oltreoceano per un totale di circa 760 milioni, confermandosi uno dei maggiori blockbuster nel 2025. Se gli incassi confermeranno il trend fino alla fine di gennaio, Avatar diventerà il primo franchise con tre film da due miliardi di dollari.

Partenza in quarta per “Marty Supreme”, il film diretto da Josh Safdie con, tra gli altri, Timothée Chalamet, ha incassato oltre 727 milioni dopo l’uscita il giorno di Natale nelle sale Usa. Si tratta di un risultato eccezionale per A 24, la casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva indipendente statunitense che prende il nome da un’autostrada italiana. Chalamet interpreta il ruolo dello scapestrato Marty Mauser. Marty lavora nel retrobottega di un calzolaio ma sogna di diventare una stella nel nascente panorama del tennis da tavolo, brevettando a proposito la propria pallina “Marty Supreme”. La pellicola è ambientata in una New York degli anni ’50.

Secondo quanto riferiscono i media Usa, Hollywood chiude l’anno con il miglior botteghino di Natale da prima della pandemia, gli studio hanno di che brindare dopo un anno difficile che si è portato dietro le conseguenze dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori iniziato alla fine del 2023.