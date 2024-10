Autostrade, ampliamenti necessari per fluidificare il traffico

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) A causa dell’aumento della popolazione, e quindi del traffico, le autostrade, costruite negli anni ’60, non soddisfano più le esigenze attuali di mobilità e dell’economia.

Parola del Consigliere federale Albert Rösti secondo cui, in vista del referendum del 24 novembre sostenuto dalla sinistra e dalle organizzazioni ambientaliste, raccomanda di accettare il progetto di sistemazione, e il relativo credito di 4,9 miliardi di franchi, di sei tratte autostradali.

Tali interventi dovrebbero fluidificare il traffico, secondo il responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC): gli ampliamenti sono infatti necessari per eliminare i colli di bottiglia, e i conseguenti ingorghi, limitando in questo modo anche il traffico di aggiramento che soffoca quartieri e località.

Il decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali, contro il quale è stato lanciato il referendum, comprende sei progetti. È previsto, per esempio, che l’A1 fra Berna-Wankdorf e Schönbühl (BE) passi da sei a otto corsie. A tale progetto si aggiunge l’allargamento a tre corsie per direzione dell’asse Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD), per una lunghezza di 19 chilometri. Altri lavori sono previsti a Basilea (A2), Sciaffusa (A4) e San Gallo (A1): qui dovrebbero venir realizzate nuove gallerie o allargate quelle esistenti.