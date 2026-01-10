Autorità ucraine, ‘elettricità ripristinata in tutta Kiev’

Keystone-SDA

A Kiev la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata per tutti i cittadini e la capitale ucraina sta gradualmente tornando ai programmi di interruzione previsti. Lo scrive su Telegram il viceministro dell'Energia dell'Ucraina Mykola Kolisnyk.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli operatori del settore energetico stanno proseguendo i lavori di ripristino e stanno gradualmente stabilizzando il funzionamento del sistema elettrico. Secondo Kolisnyk, nonostante le conseguenze dei massicci attacchi russi e le difficili condizioni meteorologiche, il sistema elettrico ucraino rimane unificato, integrato e opera in parallelo con il sistema elettrico europeo.

“Nella capitale, l’alimentazione elettrica è stata ripristinata a 648’000 utenti in un giorno. Nella regione di Kiev, l’elettricità è stata ripristinata a 313’000 famiglie in un giorno. Di queste, 90’000 sono rimaste senza elettricità a causa delle ostilità, altre 223’000 a causa delle difficili condizioni meteorologiche”, ha osservato il viceministro dell’Energia.

Kolisnyk ha inoltre aggiunto che, dopo un altro attacco notturno da parte della Russia, “la situazione nella regione di Dnipropetrovsk rimane difficile” e “attualmente, 53’000 utenti nella regione sono senza elettricità”.