Autorità siriane, distrutto 1 milione di pillole di captagon

Keystone-SDA

Le nuove autorità siriane hanno bruciato una grande scorta di droga hanno detto due funzionari della sicurezza all'AFP, tra cui un milione di pillole di captagon, la cui produzione su scala industriale è prosperata sotto il presidente deposto Bashar al-Assad.

(Keystone-ATS) Il captagon è uno stimolante simile all’anfetamina, che è vietato e che è diventato la più grande esportazione della Siria durante la guerra civile durata più di 13 anni, trasformandolo di fatto in uno stato narcotrafficante sotto Assad.

“Abbiamo trovato una grande quantità di captagon, circa un milione di pillole”, ha detto un membro delle forze di sicurezza che indossava un passamontagna, che ha chiesto di essere identificato solo con il suo nome di battesimo, Osama, e la cui uniforme color cachi portava una toppa di “sicurezza pubblica”. Un giornalista dell’AFP ha visto le forze versare carburante e incendiare una scorta di cannabis, l’antidolorifico tramadolo e circa 50 buste di pillole rosa e gialle di captagon in un complesso di sicurezza precedentemente appartenuto alle forze di Assad nel distretto di Kafr Sousa della capitale.

Il captagon ha inondato il mercato nero in tutta la regione negli ultimi anni, con l’Arabia Saudita ricca di petrolio come destinazione principale. “Le forze di sicurezza del nuovo governo hanno scoperto un deposito di droga mentre ispezionavano il quartiere di sicurezza”, ha detto un altro membro delle forze di sicurezza, che si è identificato come Hamza. Le autorità hanno distrutto le scorte di alcol, cannabis, captagon e hashish per “proteggere la società siriana” e “tagliare le rotte di contrabbando utilizzate dalle aziende della famiglia Assad”, ha aggiunto.