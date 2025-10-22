AutoPostale lancia servizio veicoli senza conducente

Keystone-SDA

A partire dal 2027 nella Svizzera orientale circoleranno veicoli automatizzati gestiti da AutoPostale. Le prime corse di prova avverranno già il prossimo dicembre.

(Keystone-ATS) Il nuovo servizio è denominato “AmiGo”, si legge in un comunicato odierno dell’azienda, e le prestazioni sono prenotatili “On-Demand” (su richiesta) tramite app. Le corse di prova per ragioni di sicurezza verranno effettuate con un conducente e senza clienti. In totale è previsto l’utilizzo di 25 veicoli.

L’offerta di questi mezzi elettrici senza conducente è sostenuta in particolare dagli Uffici federali dei trasporti (UFT) e delle strade (USTRA), dai Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Turgovia e dal Touring Club Svizzero (TCS). Il partner tecnologico è invece un’azienda cinese chiamata Apollo Go, considerata leader mondiale nella guida automatizzata.

AutoPostale non esita a parlare di “nuova era del trasporto pubblico”. L’offerta andrà a integrare quella già esistente nelle zone che non sono collegate in modo ottimale, come le aree rurali o in generale quelle meno servite.

Se contemporaneamente a una propria richiesta altri utenti vorranno percorrere le stessa tratta, spiega l’azienda, il sistema potrà raggruppare le corse, in modo da rendere il tutto più efficiente. Ogni veicolo può ospitare fino a quattro passeggeri e offre spazio per i bagagli.

“Portiamo la mobilità del futuro nella Svizzera orientale in modo flessibile, digitale e tenendo conto delle esigenze della nostra clientela, a cui mettiamo a disposizione un’offerta che si adatta alla loro quotidianità e rende tangibile la nuova idea di mobilità”, ha dichiarato Stefan Regli, responsabile dei Servizi di mobilità e membro della direzione del gruppo Posta, citato nella nota.

Se tutto andrà come previsto, le prime corse senza conducenti avverranno nel corso del 2026, mentre l’inizio del servizio regolare sarà avviato nel primo trimestre del 2027. Secondo quanto scrive AutoPostale, con 25 veicoli “AmiGo” è la più grande offerta di veicoli automatizzati in programma in Europa.