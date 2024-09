Autobus si schianta in Nigeria, almeno 25 bambini morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un autobus che trasportava fedeli musulmani che celebravano la nascita del profeta Maometto si è schiantato nello stato di Kaduna, nel nord della Nigeria, uccidendo almeno 25 bambini.

Lo ha riferito un funzionario all’AFP, mentre gli organizzatori del pellegrinaggio religioso hanno comunicato un bilancio più alto di 40 vittime, con 31 feriti.

L’incidente è avvenuto domenica quando l’autobus, che portava giovani seguaci dell’ordine Sufi Tijjaniyya, ha perso il controllo e si è schiantato contro un camion nel distretto di Lere, ha affermato Kabiru Nadabo, capo dell’ufficio locale dell’agenzia per la sicurezza stradale della Nigeria, FRSC.

“L’autobus era sovraccarico di 63 bambini e l’autista stava procedendo a velocità sconsiderata quando ha perso il controllo e si è schiantato”, ha affermato Nadabo. “Quindici di loro sono morti sul colpo mentre 48 feriti sono stati trasportati in vari ospedali. Altri 10 sono morti il giorno seguente, portando il bilancio delle vittime a 25”, ha affermato.

I bambini provenivano dal villaggio di Kwandare e si dirigevano alla vicina città di Saminaka per le festività annuali di Maulud che celebrano la nascita del Profeta, ha detto Nadabo. Ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe essere cambiato poiché i feriti sono stati trasportati in ospedali in varie località. Dikko Dahiru, uno degli organizzatori del viaggio, ha detto che 40 bambini sono morti nell’incidente, mentre 31 sono rimasti feriti.