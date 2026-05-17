Auto su pedoni in California, 3 morti a Oakland

Keystone-SDA

Tre persone sono morte dopo che un veicolo ha investito dei pedoni nelle ultime ore a Oakland, in California, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco citati dalla ABC. L'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite.

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(Keystone-ATS) Il veicolo ha investito sia auto che pedoni vicino ad un incrocio, intorno alle alle 8.15 di questa mattina in Svizzera, quando a Oakland erano ancora le 23.15 di sabato. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche.