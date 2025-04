Auto su campo estivo in Illinois, 4 morti e diversi feriti

Keystone-SDA

Quattro persone sono morte, tra queste anche bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham, in Illinois. Lo riferisce la Cnn.

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia è intervenuta dopo che un veicolo ha attraversato il lato est del campo estivo Ynot. L’auto ha investito diverse persone all’esterno dell’edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest. Si ritiene che le vittime abbiano un’età compresa tra i 4 e i 18 anni.

L’autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in un ospedale locale per accertamenti. Ignoto per ora il motivo del suo operato.