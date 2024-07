Auto sotto il sole, bimba di due anni muore in Arizona

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Tragedia alle porte di Tucson, in Arizona: una bimba di due anni è morta a causa del caldo eccessivo dopo essere stata lasciata in auto dal padre. La temperatura esterna aveva superato i 40 gradi centigradi.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, il padre era in giro con la piccola per alcune commissioni. Quando è tornato a casa, consapevolmente ha lasciato la figlia in auto con l’aria condizionata accesa.

Tuttavia quando è uscito di nuovo di casa dopo circa un’ora, il motore si era spento. La bambina era priva di conoscenza. L’uomo ha chiamato i soccorsi ma invano: la piccola è stata dichiarata morta in ospedale.

Per ora non sono state presentate accuse contro il genitore. Secondo l’associazione KidsAndCars.org, dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti almeno nove bambini hanno perso la vita perché lasciati in auto sotto il sole. Dal 1990 ne sono morti 1093. L’88% aveva un’età inferiore a tre anni.