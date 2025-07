Auto si ribalta in Germania, grave famiglia svizzera di sei persone

Keystone-SDA

Un'auto immatricolata in Svizzera e con a bordo una famiglia di sei persone si è ribaltata stamane sull'autostrada A5 nell'Assia, in Germania.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla polizia locale, citata dall’agenzia tedesca DPA, i genitori e i quattro figli di età compresa tra i sette e i diciotto anni sono rimasti feriti.

Secondo quanto riporta il portale di notizie online Blick.ch, la famiglia, che circolava su una BMW X7, risiederebbe nel canton Ginevra. Il padre 41enne, al volante del veicolo, avrebbe perso il controllo dell’automobile tra Zwingenberg e Bensheim, precisa la polizia, che attribuisce l’incidente ad una guida a velocità eccessiva e ad un tratto di strada scivoloso a seguito delle recenti precipitazioni.

L’auto, dopo aver dapprima urtato il guardrail, ha terminato la sua corsa su un fianco. Uno dei figli, dell’età di 14 anni, è stato trasportato in elicottero in ospedale con ferite giudicate molto gravi, sottolineano le autorità. Il tratto di strada è rimasto completamente chiuso al traffico per circa un’ora.