Auto investe pedoni in Inghilterra, arrestato il conducente

Keystone-SDA

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto, ha investito diversi pedoni ieri sera nella cittadina britannica di Derby, 60 km a nord di Birmingham. Il bilancio parla di sette feriti, tutti gravi ma non in pericolo di vita.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce la Bbc. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 ora locale (le 22.30 in Svizzera) nel centro città. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni, precisando che le indagini sono in una fase “preliminare”. Non è al momento noto se si sia trattato di un atto deliberato o meno.

L’uomo arrestato è un trentenne originario dell’India, accusato di tentato omicidio e lesioni gravi a causa di una guida pericolosa. “Pur consapevoli che la notizia possa destare preoccupazione, vogliamo rassicurare la popolazione sul fatto che non riteniamo sussista un rischio per la comunità”, ha aggiunto la polizia.