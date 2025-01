Auto: in Europa cresce vendita di ibride, male l’elettrico

Keystone-SDA

Secondo i dati pubblicati dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, nel 2024 le auto ibride hanno preso il sopravvento sul mercato automobilistico europeo mentre le auto elettriche hanno perso terreno.

(Keystone-ATS) Per la prima volta dal 2020, la quota di mercato delle auto elettriche è scesa in Europa, al 13,6% su base annua (ma al 15,9% a dicembre). A causa dei prezzi di acquisto elevati, il mercato dei modelli elettrici risulta appesantito dalla rimozione dei sussidi in Germania, il più grande mercato d’Europa. Segno positivo, invece, per le vendite in Belgio, Danimarca e Paesi Bassi. Nel 2025 il mercato potrebbe subire un incremento grazie all’arrivo di modelli meno costosi.

Bene i veicoli ibridi: ritenuti più versatili dall’utenza, hanno conquistato il 30,9% del mercato. I modelli ibridi stanno erodendo la quota di mercato dei modelli a benzina (33,3%) e hanno addirittura raddoppiato la loro quota negli ultimi quattro mesi dell’anno, con buone vendite in particolare di Toyota e Renault. Male Stellantis (-7,2%), mentre Volkswagen cresce del 3,2%, trainato in particolare dal marchio Skoda.