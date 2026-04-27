Auto: boom dell’elettrico in Svizzera su piattaforma vendita

Keystone-SDA

L'elettromobilità in Svizzera accelera: la domanda di auto elettriche è in netta crescita, secondo i dati di AutoScout24, grande piattaforma di compravendita di veicoli.

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(Keystone-ATS) Tra metà marzo e metà aprile le ricerche di auto elettriche sono aumentate del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le richieste di contatto verso gli inserzionisti sono progredite del 69%, comunica oggi Swiss Marketplace Group (SMG), l’azienda che gestisce il mercato virtuale in questione. Ancora più significativo è il dato relativo agli effettivi affari conclusi: il numero di annunci cancellati – secondo SMG indice affidabile di vendita avvenuta – è salito del 40% rispetto al 2025.

La crescita ha subito una netta impennata nel giro di poche settimane: se tra metà gennaio e metà febbraio le ricerche di e-car erano aumentate dell’8% su base annua, da marzo il fenomeno si è amplificato fino al +48%. La stessa tendenza si osserva per i contatti: dopo un +19% in gennaio-febbraio, si è passati al +69% nel periodo primaverile.

Secondo gli esperti di SMG due fattori esterni spiegano l’accelerazione: da un lato il rincaro dei carburanti, che sta spingendo molti automobilisti a riconsiderare i costi di esercizio; dall’altro la diminuzione del prezzo medio d’acquisto delle vetture elettriche, che rende la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

“I prezzi attuali della benzina e del diesel stanno accelerando il cambiamento mentale di molti acquirenti”, osserva Alberto Sanz de Lama, specialista di SMG, citato in una nota. “Il fatto che sia la domanda che le vendite effettive di e-car crescano così nettamente dimostra che, per molte famiglie, la mobilità elettrica sta diventando una scelta economica oltre che ambientale”.

“Molti potenziali acquirenti stavano già considerando da tempo di comprare un veicolo elettrico”, gli fa eco Matthias Bischof, dirigente di AutoScout24, le cui dichiarazioni vengono a loro volta riportate nel comunicato. “Oggi sono i fattori economici concreti a fornire l’impulso decisivo per trasformare l’interesse in una decisione di acquisto”.

I concessionari non si sono fatti trovare impreparati. Parallelamente all’aumento della domanda, anche il numero di annunci di veicoli elettrici sulla piattaforma è cresciuto, ampliando la scelta per gli acquirenti. La tendenza, sottolinea SMG, dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi, dando all’elettromobilità un ruolo sempre più centrale nel mercato automobilistico elvetico.