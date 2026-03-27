Austria vieterà uso delle reti sociali ai minori di 14 anni

Keystone-SDA

L'Austria vieterà l'uso delle reti sociali ai minori di quattordici anni, secondo un accordo raggiunto dopo lunghe trattative all'interno della coalizione di governo tra sinistra, destra e liberali.

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(Keystone-ATS) “È pressoché impossibile per i genitori controllare l’utilizzazione che i figli fanno di queste piattaforme, progettate appositamente per renderli ‘consapevolmente dipendenti'”, ha dichiarato in conferenza stampa a Vienna il vicecancelliere socialdemocratico Andreas Babler.

Il governo prevede di introdurre una nuova materia obbligatoria nel programma scolastico denominata media e democrazia, volta ad aiutare gli studenti a distinguere il vero dal falso e a riconoscere i tentativi di influenza antidemocratica, secondo quanto previsto dal progetto.

Diversi paesi dell’Unione europea, come Francia, Spagna e Danimarca, hanno già annunciato l’intenzione di introdurre una maggiore età digitale, mentre altri stanno valutando attivamente questa possibilità.